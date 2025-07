Richter Mark Lucraft verhängte am Freitag am Zentralen Strafgerichtshof der britischen Hauptstadt eine lebenslange Haftstrafe gegen beide Täter, die nach frühestens 15 Jahren und zehn Monaten zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Die beiden Jugendlichen, die zur Tatzeit 15 und 16 Jahre alt waren, hatten den Mord zuvor gestanden.

In London sind zwei Teenager wegen der Ermordung eines 14-Jährigen mit einer Machete in einem Bus zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden.

Die beiden hatten am 7. Jänner in einem Bus im Londoner Stadtteil Woolwich den 14-jährigen Kelyan Bokassa mit 27 Machetenhieben getroffen. Bokassa verstarb wenig später an seinen Verletzungen.

Die Tat hatte in Großbritannien die Debatte um die seit Jahren anhaltenden Angriffe mit Stichwaffen in London und weiteren britischen Städten angefacht. Allein in London wurden im vergangenen Jahr zehn Heranwachsende durch Stichwaffen getötet, im Vorjahr waren es 18 gewesen.