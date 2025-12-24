Schiffbruch im Mittelmeer: 116 Migranten gestorben

Bei einem Schiffbruch im zentralen Mittelmeer sind nach Angaben der deutschen Hilfsorganisation "Sea Watch" 116 Menschen ums Leben gekommen. Der einzige Überlebende wurde von einem tunesischen Fischer gerettet. Die Migranten waren am vergangenen Donnerstag in Richtung Italien aufgebrochen. Schiffbruch: 117 Migranten auf Schlauchboot Am Montag suchte die Organisation Sea Watch mit ihrem Flugzeug Seabird nach ihnen. Am Mittwoch bestätigte die Hilfsorganisation "Alarm Phone" das Unglück.

Diese sei nur wenige Stunden nach dem Abfahren des Bootes geschehen, hieß es. Nach Angaben von Alarm Phone, das die Rettungsaktionen koordinierte, sei ein Schlauchboot mit 117 Migranten, das am vergangenen Donnerstag vom libyschen Zuwara ablegte, vermutlich in der Nacht zum Freitag gesunken. Die Organisation berichtete, mehrfach versucht zu haben, das Schiff über Satellitentelefon zu erreichen, jedoch ohne Erfolg. Alarm Phone meldete den Vorfall sofort an die italienische Küstenwache und an andere zuständige NGOs, obwohl der GPS-Standort des Schiffes nicht bekannt war.