Blutiger Streit bei Faschingsfeier: 15-Jähriger lebensgefährlich verletzt
Bei einer Auseinandersetzung auf einer Faschingsparty in Leverkusen ist ein 15-Jähriger in der Nacht auf Sonntag lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen gerieten Feiernde in Streit, dabei soll der mutmaßliche Täter ein Messer gezogen und auf den 15 Jahre alten Deutschen eingestochen haben. Der Jugendliche erlitt eine lebensgefährliche Verletzung am Oberschenkel. Durch den Stich wurde eine Arterie getroffen, wodurch er erheblich Blut verlor.
Rettungskräfte versorgten den Verletzten zunächst vor Ort, bevor er in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert wurde. Inzwischen befindet sich der 15-Jährige nach Angaben der Polizei außer Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter wurde ermittelt. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
