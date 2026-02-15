Bei einer Auseinandersetzung auf einer Faschingsparty in Leverkusen ist ein 15-Jähriger in der Nacht auf Sonntag lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen gerieten Feiernde in Streit, dabei soll der mutmaßliche Täter ein Messer gezogen und auf den 15 Jahre alten Deutschen eingestochen haben. Der Jugendliche erlitt eine lebensgefährliche Verletzung am Oberschenkel. Durch den Stich wurde eine Arterie getroffen, wodurch er erheblich Blut verlor.