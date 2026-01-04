Sechs Jahrzehnte lang unterrichtete die 83-jährige Glenda Akins an der Westmoreland High School in Tennessee, bevor sie 2024 ihre Pensionierung angetreten hat. Jetzt wurde sie für ihre pädagogische Laufbahn von Guiness World Records ausgezeichnet.

Weltrekord: Längste Karriere als Lehrerin Insgesamt 61 Jahre und 43 Tage hat Akin an der Schule unterrichtet, bevor sie am 13. September 2024 in Pension ging. Die Pädagogin war als Sozialkundelehrerin und Bibliothekarin tätig. Sie begann ihre Karriere im Jahr 1963 mit nur 21 Jahren: "Ich liebte meinen Job. Es machte mir nichts aus, jeden Tag aufzustehen und zur Schule zu gehen“, sagte Akin gegenüber CBC Radio.

"Frau Akins lebenslanges Engagement für die Bildung hat Generationen von Schülern geprägt und ein unvergessliches Vermächtnis in unserer Schule und Gemeinde hinterlassen", heißt es in einem Facebook-Posting der Schule. Für Akin waren die Schüler und Schülerinnen sowie ihre Kollegen und Kolleginnen ihre "Familie".