Lebenslage Haft für fünf Rugbyspieler wegen Tötung von 18-Jährigem

Báez Sosas Eltern, die aus Paraguay stammen und in Argentinien als Maurer und Altenpflegerin arbeiten, nahmen an der Verlesung des Urteils in der Stadt Dolores südlich von Buenos Aires teil, die auch live im Fernsehen und auf Youtube übertragen wurde. Lebenslange Haft sei eine gerechte Strafe für die Täter, sagte die Mutter des Getöteten, Graciela Sosa.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine lebenslange Haftstrafe für die Angeklagten verlangt, da es sich um eine vorsätzliche Tat gehandelt habe. Die Anwälte der Rugbyspieler argumentierten hingegen, es sei nicht der Nachweis erbracht worden, dass die Männer vorsätzlich gehandelt hätten.