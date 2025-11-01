Lawinenabgang in Südtirol: 3 Deutsche tot, zwei vermisst

Ein Lawinenunglück hat sich Samstagnachmittag oberhalb von Sulden in Südtirol ereignet: Eine Gruppe von fünf Wintersportlern wurde im Ortlergebiet von einer Lawine erfasst und mitgerissen. Für drei von ihnen kam jede Hilfe zu spät - sie konnten nur noch tot geborgen werden. Bei den Opfern, zwei junge Männer und eine junge Frau, handelt es sich laut der italienischen Nachrichtenagentur AGI um deutsche Alpinisten.

Die beiden weiteren Sportler erlitten Verletzungen, über deren Schweregrad war zunächst nichts bekannt. Die Gruppe war unterhalb der Vertainspitze im Ortlergebiet unterwegs gewesen, als sie von der Lawine überrascht wurde. An der Bergung waren Freiwillige, Einsatzkräfte der Bergrettung, der Finanzpolizei in Schlanders sowie zwei Notarzthubschrauber beteiligt.

Die Skialpinisten, die von der Lawine erfasst worden waren, wollten die Nordwand des Gipfels erklimmen. Das Unglück ereignete sich in rund 3.200 Metern Höhe.