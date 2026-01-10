Welt

Lawinenabgang in Norditalien: Skitourengeher tödlich verunglückt

Ein Schild warnt vor hoher Lawinengefahr.
Bei einem Lawinenabgang oberhalb der Stadt Aosta (Italien) starb ein Skitourengeher. Die Lawine ereignete sich auf einer stark frequentierten Route.
10.01.26, 16:23

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Bei einem Lawinenabgang oberhalb der norditalienischen Stadt Aosta ist am Samstag ein Skitourengeher ums Leben gekommen. Der Mann war unterhalb der "Pointe de la Pierre" von einer Schneelawine erfasst und tödlich verletzt worden. Der Leichnam wurde vom Lawinenrettungsdienst des Aostatals gemeinsam mit der Feuerwehr geborgen.

Lawine löste sich bei stark frequentierter Route

Die Lawine löste sich entlang einer bei Skitourengehern stark frequentierten Route, wie die Bergrettung mitteilte. Über die Staatsangehörigkeit des Toten gab es vorerst keine Angaben.

19-jähriger Alpinist bei Lawinenabgang tödlich verunglückt

Unterdessen sorgte eine weitere Lawine in der Apenninenregion Abruzzen für Aufmerksamkeit in sozialen Netzwerken. Das Bild eines gewaltigen Schneerutsches am Gran Sasso d'Italia, ging viral. Die Aufnahme zeigt eine große Schneewolke, die bis an den Waldrand der Gemeinde Isola del Gran Sasso reicht. Das betroffene Gebiet ist unbewohnt; Hinweise auf verschüttete Personen lagen vorerst nicht vor.

Mehr zum Thema

Italien Lawine
Agenturen, pres  | 

Kommentare