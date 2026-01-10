Lawinenabgang in Norditalien: Skitourengeher tödlich verunglückt

Bei einem Lawinenabgang oberhalb der norditalienischen Stadt Aosta ist am Samstag ein Skitourengeher ums Leben gekommen. Der Mann war unterhalb der "Pointe de la Pierre" von einer Schneelawine erfasst und tödlich verletzt worden. Der Leichnam wurde vom Lawinenrettungsdienst des Aostatals gemeinsam mit der Feuerwehr geborgen.

Lawine löste sich bei stark frequentierter Route

Die Lawine löste sich entlang einer bei Skitourengehern stark frequentierten Route, wie die Bergrettung mitteilte. Über die Staatsangehörigkeit des Toten gab es vorerst keine Angaben.