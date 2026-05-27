Höhlenrettung in Laos: Fünf Goldsucher lebend gefunden

Nach einer Woche sind fünf in einer teilweise gefluteten Höhle in Laos vermisste Dorfbewohner lebend gefunden worden. "Wir haben fünf Leute gefunden, die leben und in Sicherheit sind. Wir suchen noch nach zwei weiteren Menschen", erklärte die laotische Rettungsgruppe Rescue Volunteer for People am Mittwoch.

Auf der Suche nach Gold waren sieben Dorfbewohner am Mittwoch vergangener Woche in die weit verzweigte unterirdische Höhle in der Provinz Xaysomboun in Zentral-Laos gestiegen. Wegen einer plötzlichen Sturzflut drang jedoch Wasser in die Höhle ein und schnitt ihnen den Rückweg ab.