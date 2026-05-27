Höhlenrettung in Laos: Experten rücken zu Goldsuchern vor

Bei einem dramatischen Rettungseinsatz für sieben eingeschlossene Goldsucher in einer überfluteten Höhle in Laos gibt es neue Hoffnung: Die Retter haben sich nach eigenen Angaben bis auf weniger als 20 Meter an den vermuteten Aufenthaltsort der Männer vorgearbeitet. Die Wasserstände in der Höhle seien inzwischen deutlich gesunken, zitierte das Nachrichtenportal Thai Enquirer den thailändischen Einsatzkoordinator Kengkaj Bangkaowong.

Laos hatte Thailand um Hilfe gebeten – auch wegen der Erfahrung deren Einsatzkräfte bei der international beachteten Rettung einer Jugendfußballmannschaft aus der Tham-Luang-Höhle im Jahr 2018. Rettungsteams aus dem Nachbarland waren am Wochenende am Unglücksort in der nördlichen Provinz Xaisomboun eingetroffen. Auch der finnische Höhlentaucher Mikko Paasi und sein thailändischer Kollege Norrased Palasing, die bereits an der spektakulären Rettung in Tham Luang beteiligt waren, unterstützen die Mission.