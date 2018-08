Lange Haftstrafen für Kinderschänder

„Eine Mutter, die sexuellen Missbrauch an ihrem Kind toleriert, verrät es. Das ist unheimlich schwerwiegend, da das Kind gerade die Mutter mit einem sicheren Hafen verbindet“, sagt die Gerichtspsychologin Sigrun Roßmanith zum KURIER. „In ähnlich gearteten Fällen waren die Täterinnen sexuell sadistisch veranlagt. Solche Menschen werden durch Schmerz erregt“, sagt sie – in Bezug auf diesen Fall will sie keine Ferndiagnose stellen. „Das wäre unmöglich“, so die Gerichtspsychologin, die sich auf die Psyche von Sexualstraftäterinnen spezialisiert hat.

Wenn eine Mutter zusammen mit ihrem Partner ihr eigenes Kind vergewaltige, sei das oft deswegen, weil sie Angst habe, verlassen zu werden. „Sie opfert dann ihr Kind“, sagt Roßmanith. Der Lebensgefährte der Täterin war bereits zuvor wegen Pädophilie vorbestraft gewesen.

Dass so etwas über Jahre möglich sei, sei auf den „gewohnheitsmäßigen Missbrauch“ zurückzuführen. „Täter denken sich dann über längere Zeit nicht viel dabei, außerdem kann ein gewisses Suchtverhalten entstehen“, erklärt Roßmanith.

Bei den Ermittlungen kamen auch schwere Fehler der deutschen Behörden zutage: Etwa wie es möglich sei, dass ein verurteilter Pädophiler mit einem damals siebenjährigen Bub zusammenwohnen könne. Hinweise der Schule zu einem möglichen Missbrauch wurden vom Jugendamt als zu vage eingestuft.