Mehrere Tonnen Altfett sind aus deutschen Fast-Food-Restaurants im Raum Nürnberg gestohlen worden.

Die unbekannten Täter brachen zwischen Ende August und Mitte September in umzäunte Lagerplätze von insgesamt acht Filialen einer Fast-Food-Kette ein, wie die Polizei mitteilte. Der bisher letzte Einbruch ereignete sich demnach am Mittwoch.