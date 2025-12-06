Kulinarischer Anschlag auf die Kronjuwelen: Londoner Tower geschlossen

Der Tower of London ist nach einem mutmaßlichen Anschlag auf die Kronjuwelen bis auf weiteres geschlossen worden. Vier Menschen seien festgenommen worden, teilte die Polizei am Samstag mit.

Den Beamten sei berichtet worden, dass mutmaßlich Lebensmittel auf die Vitrine mit der Imperial State Crown geworfen wurden. Die Polizei war um 9.48 Uhr britischer Zeit zu der weltberühmten Ausstellung gerufen worden.