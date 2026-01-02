Künstlicher Fels rollte im Disney World in Florida auf Publikum zu

Bei einem Unglück im Disney World im US-Bundesstaat Florida ist ein Mitarbeiter des Freizeitparks verletzt worden. Der Mann wurde von einem 180 Kilo schweren künstlichen Felsbrocken aus Gummi getroffen, der auf das Publikum der Show "Indiana Jones Epic Stunt Spectacular" zurollte, wie ein Sprecher des Freizeitparks am Freitag der Nachrichtenagentur AFP bestätigte.

"Woah! Das kam direkt auf uns zu!" ist in einem Video des Vorfalls zu hören, der sich am Dienstag im Disney World Resort in Orlando ereignete. Zu sehen ist, wie der Mitarbeiter sich dem Gummi-Felsbrocken in den Weg stellt, um ihn aufzuhalten, und dabei umgeworfen wird. Andere Mitarbeiter eilen dem Mann zur Hilfe, der am Kopf blutet.