Frau (41) fällt auf Krypto-Betrüger herein und verliert 250.000 Euro

Per SMS sei sie zu der vermeintlichen Trading-Plattform geleitet worden, nachdem es auf ihrem dortigen Konto zu verdächtigen Zugriffen gekommen sei. Ein angeblicher Sicherheitsberater lotste die Frau per Telefon dann zu einer Website, auf der sie ihre Anmeldedaten und mehrere Sicherheitscodes eingeben sollte. Am Tag darauf stellte die Frau fest, dass ihr gesamtes Kryptowährung-Portfolio verschwunden war.

Die Polizei warnte erneut vor verschiedenen Maschen von Betrügern am Telefon. Auf keinen Fall sollten Informationen, Passwörter oder Zugänge zu Konten an Dritte herausgegeben werden - erst recht nicht an unbekannte Personen am Telefon. Auch auf verdächtige SMS sollte niemand reagieren.