Tödliche Kranunfälle in Thailand: Neuer Vorfall mit 2 Toten nahe Bangkok
Am Donnerstag ist erneut ein Baukran in Thailand eingestürzt. Dabei wurden zwei Fahrzeuge getroffen, wobei zwei Personen ums Leben kamen, teilte die Polizei mit. Einen Tag zuvor hatte ein Kranunfall im Nordosten des Landes zum Tod von 32 Zugpassagieren geführt.
Der jüngste Vorfall ereignete sich in der Provinz Samut Sakhon in der Nähe der Hauptstadt Bangkok. Der Kran wurde für den Bau einer Hochstraße eingesetzt. Als er einstürzte, krachte er auf eine darunter liegende Straße. Fünf Menschen wurden bei dem Unfall abseits der beiden Todesopfer verletzt.
Zuvor hatte sich am Mittwoch noch ein weit folgenschwerer Unfall ereignet, als ein Konstruktionskran auf einen Zug gestürzt ist. Der Kran traf zwei Waggons, der Zug entgleiste und fing Feuer. 32 Personen kamen ums Leben, 66 der 195 Passagiere wurden verletzt.
