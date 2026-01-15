Tödliche Kranunfälle in Thailand: Neuer Vorfall mit 2 Toten nahe Bangkok

Am Donnerstag ist erneut ein Baukran in Thailand eingestürzt. Dabei wurden zwei Fahrzeuge getroffen, wobei zwei Personen ums Leben kamen, teilte die Polizei mit. Einen Tag zuvor hatte ein Kranunfall im Nordosten des Landes zum Tod von 32 Zugpassagieren geführt.

Der jüngste Vorfall ereignete sich in der Provinz Samut Sakhon in der Nähe der Hauptstadt Bangkok. Der Kran wurde für den Bau einer Hochstraße eingesetzt. Als er einstürzte, krachte er auf eine darunter liegende Straße. Fünf Menschen wurden bei dem Unfall abseits der beiden Todesopfer verletzt.