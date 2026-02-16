Verletzter Vogel klopfte mit Schnabel bei Notaufnahme an
Zusammenfassung
- Ein verletzter Kormoran machte an der Notaufnahme des Klinikums Links der Weser in Bremen auf sich aufmerksam.
- Der Vogel hatte einen dreifachen Angelhaken im Schnabel, was für ihn lebensgefährlich war.
- Feuerwehr und medizinisches Personal entfernten den Haken, versorgten die Wunde und entließen den Kormoran wieder in die Freiheit.
Ein außergewöhnlicher Patient hat am Sonntag in Bremen die Notaufnahme des Klinikums Links der Weser aufgesucht.
Ein Kormoran habe sich vor der Zugangstür der Notaufnahme bemerkbar gemacht, indem er mit dem Schnabel gegen die Scheibe der Eingangstür pickte, teilte die Feuerwehr Bremens am Abend mit. Im Schnabel des Wildvogels hatte sich demnach ein dreifacher Angelhaken festgesetzt. Die Mitarbeiter der Notaufnahme hätten daraufhin die Feuerwehr alarmiert.
Angelhaken konnte erfolgreich entfernt werden
Ein Kormoran ist ein schwarz glänzender Wasservogel mit langem Hals, keilförmigem Kopf und einem markanten scharfen Schnabel mit Hakenspitze. Die Tiere mit ihren funkelnd grünen Augen gelten als "Meistertaucher". Ein Angelhaken im Schnabel kann für sie extrem gefährlich werden - Infektionen, Schmerzen und sogar Verhungern wären möglich.
Mitgliedern der Feuerwehr und medizinischem Personal der Notaufnahme gelang es, den Angelhaken zu entfernen und die Wunde zu versorgen. Danach wurde der Kormoran in der Parkanlage des Klinikums wieder in die Freiheit entlassen.
Kommentare