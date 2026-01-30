Präsident empört mit Sager: "Jesus hatte Sex mit Maria Magdalena"

Mit der Bemerkung, Jesus Christus habe wahrscheinlich Sex mit Maria Magdalena gehabt, hat der kolumbianische Präsident Gustavo Petro Empörung unter den Gläubigen seines Landes ausgelöst. Die Evangelikale Vereinigung Kolumbiens erklärte, Petros Äußerungen verzerrten "die historische, biblische und theologische Wahrheit" und zeigten einen "Mangel an Respekt". Auch die größte katholische Vereinigung des Landes rief den Präsidenten zur Zurückhaltung auf.

Die Episkopale Konferenz forderte, Politiker sollten grundsätzlich auf "theologische" Äußerungen verzichten. In einer Rede hatte Petro zuvor gesagt, ein Mann wie Jesus könne "nicht ohne Liebe existieren" und Jesus habe sicherlich "Liebe gemacht - vielleicht mit Maria Magdalena". Jesus sei "umgeben von Frauen gestorben, die ihn liebten, und davon gab es viele", führte der kolumbianische Präsident weiter aus. Laut der Bibel führte Jesus ein Leben in Keuschheit und war nie verheiratet.