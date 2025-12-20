Kollision mit Zug: Sieben Elefanten tot
Zusammenfassung
- Sieben Elefanten wurden bei einem Zusammenstoß mit einem Personenzug im indischen Bundesstaat Assam getötet, ein weiterer verletzt.
- Fünf Waggons des Zuges entgleisten, Reisende blieben unverletzt; der Unfall ereignete sich außerhalb ausgewiesener Elefantenkorridore.
- Abholzung und Bauprojekte zwingen Elefanten auf der Nahrungssuche in neue Gebiete, was zu häufigeren Konflikten mit Menschen führt.
In Indien sind beim Zusammenstoß eines Personenzugs mit einer Elefantenherde sieben Tiere getötet worden. Ein weiterer Elefant sei verletzt worden, sagte ein Vertreter der Polizei im indischen Bundesstaat Assam, Rakesh Reddy, am Samstag.
Reisende wurden bei dem Unfall nicht verletzt. In Assam sind rund 4.000 der etwa 22.000 in freier Wildbahn lebenden Elefanten Indiens beheimatet.
Notbremsung
Fünf Waggons des Zuges, der sich auf dem Weg vom Bundesstaat Mizoram in die Hauptstadt Neu Delhi befand, entgleisten bei dem Unglück. Die indischen Behörden haben entlang von als Elefantenkorridore ausgewiesenen Strecken Geschwindigkeitsbegrenzungen eingeführt.
Der jüngste Unfall habe sich aber außerhalb dieser Zonen ereignet, sagte ein Sprecher der indischen Eisenbahn, Kapinjal Kishore Sharma. "Der Lokführer bemerkte die Elefantenherde und betätigte die Notbremse." Jedoch habe er den Zusammenstoß mit den Elefanten nicht verhindern können.
Wegen der Abholzung von Wäldern und Baustellen in der Nähe ihrer Lebensräume begeben sich Elefanten auf der Suche nach Nahrung in neue Gebiete, was häufig zu Konflikten mit Menschen führt.
Laut Zahlen des indischen Parlaments wurden in den Jahren 2023 und 2024 in Indien insgesamt 629 Menschen von Elefanten getötet.
