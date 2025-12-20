Kollision mit Zug: Sieben Elefanten tot

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

In Indien sind beim Zusammenstoß eines Personenzugs mit einer Elefantenherde sieben Tiere getötet worden. Ein weiterer Elefant sei verletzt worden, sagte ein Vertreter der Polizei im indischen Bundesstaat Assam, Rakesh Reddy, am Samstag. Reisende wurden bei dem Unfall nicht verletzt. In Assam sind rund 4.000 der etwa 22.000 in freier Wildbahn lebenden Elefanten Indiens beheimatet.

Notbremsung Fünf Waggons des Zuges, der sich auf dem Weg vom Bundesstaat Mizoram in die Hauptstadt Neu Delhi befand, entgleisten bei dem Unglück. Die indischen Behörden haben entlang von als Elefantenkorridore ausgewiesenen Strecken Geschwindigkeitsbegrenzungen eingeführt. Der jüngste Unfall habe sich aber außerhalb dieser Zonen ereignet, sagte ein Sprecher der indischen Eisenbahn, Kapinjal Kishore Sharma. "Der Lokführer bemerkte die Elefantenherde und betätigte die Notbremse." Jedoch habe er den Zusammenstoß mit den Elefanten nicht verhindern können.