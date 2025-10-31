In Lebensgefahr: Mädchen (8) von Elefanten verfolgt und niedergetrampelt

Ein wilder Elefant hat auf der indonesischen Insel Sumatra ein 8-jähriges Mädchen niedergetrampelt und lebensgefährlich verletzt. Eine Elefantenherde war zuvor in ein Wohngebiet am Stadtrand von Pekanbaru, der Hauptstadt der Provinz Riau, eingedrungen, wie lokale Medien unter Berufung auf die Behörden berichteten. Das Unglück passierte demnach in der Nacht zum Donnerstag, als drei Elefanten vor dem Haus der Familie auftauchten.

Mädchen (8) von Elefant niedergetrampelt: Liegt im Koma

"Einer von ihnen war sehr aggressiv. Wir rannten zum Maisfeld, aber er hat uns verfolgt", sagte ihr Vater der Zeitung Jakarta Globe. Seine Tochter Citra sei dabei niedergetrampelt worden. Das Mädchen erlitt schwere Kopfverletzungen und Knochenbrüche. Sie wurde in ein Krankenhaus in Pekanbaru gebracht, wo sie notoperiert wurde. Medien zufolge liegt sie im Koma.