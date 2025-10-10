Ein Parlamentarier ist in Simbabwe mit seinem Auto in einen Elefanten gefahren und dabei ums Leben gekommen. Laut Polizeisprecher Paul Nyathi sei Desire Moyo mit vier weiteren Politikern in den frühen Morgenstunden am Freitag auf einer unbeleuchteten Landstraße zwischen der Hauptstadt Harare und Bulawayo unterwegs gewesen.

Politiker fuhr mit seinem Auto in Elefanten: Tier zerstört Fahrzeug komplett

Das Auto des 45-Jährigen sei zunächst mit Elefanten zusammengestoßen, sagte ein Mitglied von Moyos Partei Citizens Coalition for Change, Discent Bajila. Danach habe der Dickhäuter das Fahrzeug angegriffen und komplett zerstört.