Mit Schlagobers dekoriert: Drogenbande versteckt Kokain in Torten

Eine Drogenbande soll Kokain in Torten versteckt und dann geschmuggelt haben. Auf diese Art seien mehr als 30 Kilogramm von Berlin nach Prag gekommen, teilte eine Sprecherin der tschechischen Polizei mit. "Sie dekorierten die Torten mit Schlagobers, damit weder der Inhalt noch der Schnitt, mit dessen Hilfe sie die Füllung verändert hatten, zu sehen waren."

Die derart befüllten Torten seien verpackt und jeweils einzeln von einem Kurier mit dem Reisebus von der deutschen in die tschechische Hauptstadt gebracht worden. In jeder Torte sei ein Ziegel mit rund einem Kilogramm Kokain versteckt gewesen.