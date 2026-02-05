Toskana: Familie durch Kohlenmonoxidvergiftung gestorben

Vier Mitglieder einer Familie sind durch eine Kohlenmonoxidvergiftung in einem Haus im Ortsteil Rughi in Porcari, in der toskanischen Provinz Lucca, ums Leben gekommen.

Eine fünfte Person wurde ins Krankenhaus in Pisa eingeliefert. Sie soll nicht in Lebensgefahr schweben. Auch drei Carabinieri, die das Haus zur Inspektion betreten hatten, wurden leicht vergiftet, wie Medien berichteten.