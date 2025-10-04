Klinikbrand in Saarbrücken: Mindestens 20 Verletzte
In einem Patientenzimmer ist ein Feuer ausgebrochen. Das Hauptgebäude musste vollständig evakuiert werden.
Zusammenfassung
- Bei einem Brand in einer Saarbrücker Klinik wurden mindestens 20 Menschen verletzt.
- Das Hauptgebäude wurde vollständig evakuiert, rund 100 Personen mussten das Haus verlassen.
- Die Brandursache ist noch unklar, das betroffene Gebäude ist derzeit nicht vollständig nutzbar.
Bei einem Brand in einer Klinik in der deutschen Stadt Saarbrücken (Saarland) sind am Freitag mindestens 20 Menschen verletzt worden. Das Feuer sei gegen 17.30 Uhr in einem Patientenzimmer in der ersten Etage des Hauptgebäudes ausgebrochen, so ein Sprecher der Stadt Saarbrücken.
Das Hauptgebäude wurde demnach vollständig evakuiert – insgesamt rund 100 Personen hätten das Haus verlassen müssen. Etwa 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort.
Der Brand wurde inzwischen gelöscht. Das betroffene Gebäude sei derzeit aber nicht vollständig nutzbar, hieß es am Freitagabend.
Zur Brandursache machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen dauerten an.
Kommentare