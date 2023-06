Klimaprotest: Monet-Gemälde mit Farbe beschmiert

Die Klimabewegung Återställ Våtmarker - übersetzt bedeutet das so viel wie "Feuchtgebiete wiederherstellen" - erklärte sich verantwortlich für die Aktion. Sie stellte ein Video online, in dem zu sehen war, wie sich zwei junge Frauen mit jeweils einer Hand am Schutzglas des Gemäldes festklebten und mit der anderen rote Farbe auf das Glas schmierten.

Demnach richtete sich die Aktion gegen Monets Werk "Le Jardin de l'artiste à Giverny". Wie die Zeitung Expressen berichtete, hängt das Gemälde des französischen Impressionisten normalerweise im Musée d'Orsay in Paris.