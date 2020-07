Kleinflugzeuge in den USA kollidiert: Mehrere Tote

Bei der Kollision zweier Kleinflugzeuge über einem See im US-Bundesstaat Idaho sind vermutlich acht Menschen ums Leben gekommen. Es gebe wohl keine Überlebenden, teilte die Polizei im Bundesstaat Idaho mit.

Die Maschinen waren am Vortag nach ihrem Zusammenprall in den Lake Coeur d'Alene gestürzt. Der See im Norden von Idaho ist ein beliebtes Ferienziel.