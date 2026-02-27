Kita-Erzieher soll sechs Kinder missbraucht haben

Ein 34-jähriger Kita-Erzieher aus dem hessischen Vogelsbergkreis ist wegen Verdachts des sexuellen Kindesmissbrauchs in Untersuchungshaft genommen worden.

Der nicht vorbestrafte Mann stehe unter dringendem Verdacht, sechs Jungen im Alter von etwa vier Jahren während seiner Berufsausübung sexuell missbraucht und auch kinderpornographische Inhalte hergestellt zu haben, teilten die Staatsanwaltschaft Gießen und das Polizeipräsidium Osthessen mit. Es könne auch nicht ausgeschlossen werden, dass es zu weiteren Übergriffen gekommen sei.

Bei seiner Vorführung beim Ermittlungsrichter habe sich der Mann zu den Vorwürfen nicht geäußert. Er sei bereits in einer Justizvollzugsanstalt, hieß es.