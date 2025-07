Hitze: Im Auto vergessenes Kind gestorben

Die Feuerwehr in der Stadt Valls etwa 80 Kilometer südwestlich von Barcelona habe kurz nach 15.00 Uhr einen Notruf erhalten und ein Rettungsteam entsandt, berichteten die Zeitung La Vanguardia und andere Medien der Region übereinstimmend.

Ein etwa zweijähriger Bub ist Medienberichten zufolge von seinem Vater während der aktuellen Hitzewelle in Spanien im Auto vergessen worden und vermutlich an einem Hitzschlag gestorben.

Psychologische Betreuung für Eltern

Als die Sanitäter vor Ort eintrafen, habe der Vater seinen Sohn bereits in einen klimatisierten Raum gebracht. Aber alle Versuche, den Kleinen wiederzubeleben, seien gescheitert, hieß es in den Berichten.

Am Nachmittag wurden in dem Ort etwa 37 Grad im Schatten gemessen. Im Inneren eines Autos, das in der prallen Sonne wie ein Treibhaus wirkt, können die Temperaturen aber auf weit über 50 Grad steigen. Warum der Vater sein Kind im Auto vergessen hatte, wurde zunächst nicht bekannt. Die Eltern erhielten den Angaben zufolge psychologische Betreuung und die Polizei eröffnete ein Ermittlungsverfahren.