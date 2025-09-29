Mann stirbt im Restaurant: Leiche liegt 30 Stunden auf Toilette

Als der dreifache Vater nicht mehr von der Arbeit nach Hause kam, schlugen seine Familienangehörigen Alarm. Eine stundenlange Suche wurde eingeleitet, deren Spur zu einer Filiale der Restaurantkette KFC in Grande-Synthe, am Rande der nordfranzösischen Stadt Dunkerque, führte. Dort soll sich der 46-Jährige etwas zu essen bestellt haben, wie der Sender BFMTV berichtet. Danach habe er die Toilette aufgesucht und sei nicht mehr zurückgekommen.

Nach Mittagspause keine Rückkehr zum Arbeitsplatz Die Familie kontaktierte zunächst den Arbeitgeber, erhielt dort jedoch die Information, dass der Mann nach seiner Mittagspause nicht mehr zur Arbeit erschienen sei. Daraufhin alarmierten die Kinder des 46-Jährigen die Polizei, jedoch ohne Erfolg. Die Familie suchte auch in Krankenhäusern nach dem Mann, doch auch dort erhielten sie keine Auskunft. "Wir waren sicher, dass etwas passiert sein muss", so einer der Söhne gegenüber BFMTV. Da die Kinder wussten, dass ihr Vater öfter in einer bestimmten KFC-Filiale zu Mittag aß, fuhren sie dorthin. Auf den Überwachungsaufnahmen war zu sehen, dass der Mann gegen 13 Uhr sein Essen bestellte, die Toilette aufsuchte und danach nicht mehr auf dem Video zu sehen war. Daraufhin wurde die Toilette, die von innen versperrt war, von einer Mitarbeiterin geöffnet. Dort wurde die Leiche des 46-Jährigen aufgefunden.