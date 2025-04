Von Katze gebissen: Feuerwehrmann muss ins Krankenhaus

In der nordrhein-westfälischen Stadt Ratingen ist die Katze namens Misha in einen Kaminschacht geraten und musste von Feuerwehrleuten gerettet werden.

Doch das Tier stand offenbar so sehr unter Angst, dass es einen Feuerwehrmann in die Hand biss, als er die Katze fassen wollte. Der Mann musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Feuerwehr Ratingen mitteilte.

Der Biss ging durch den Handschuh des Feuerwehrmannes.