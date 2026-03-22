Noch nie gesehen: Tierärzte machten ungewöhnlichen Fund in Katzenmagen

Tierärzte im US-Bundesstaat Florida haben bei einer Rettungsoperation für eine Katze einen ungewöhnlichen Fund gemacht: Die Mediziner fanden insgesamt 26 Haargummis im Magen des Tieres, wie Tierschützer der Organisation HALO aus der Stadt Sebastian vor einigen Tagen in einem Beitrag auf Facebook teilten - gemeinsam mit einem Foto der halb verdauten Haarbänder sowie der geretteten Katze.

Besitzer wollten Katze einschläfern

Das Tier sei mit einem Darmverschluss in eine Klinik gekommen. Die Besitzer entschieden sich, das Tier einzuschläfern, weil sie sich die notwendige Operation nicht hätten leisten können, berichtete der Sender ABC. Der Arzt verständigte daraufhin die Tierschützer, die entschieden, für den Eingriff aufzukommen.