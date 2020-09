Karl Lagerfelds Eltern profitierten von NS-Zwangsarbeit

"Ostarbeiter"

Eine sogenannte Meldekarte aus der Kriegszeit beweise demnach zum Beispiel, dass die 1926 in Russland geborene Maria Lukjantschuk ab Mai 1943 im Betrieb von Karl Lagerfelds Eltern arbeiten musste. Auf der Karte befindet sich ein roter Stempelabdruck „Ost“. Das war die Bezeichnung für die sogenannten „Ostarbeiter“, die als Zwangsarbeiter ausgebeutet wurden.

Auch das Ehepaar Braim und Maria Maric waren Zwangsarbeiter bei „Glücksklee“. In den Arolsen Archives sind Unterlagen aus der Nachkriegszeit über die beiden überliefert. Der 1920 in Bosnien geborene Braim Maric geriet als Soldat 1941 in Kriegsgefangenschaft. In einem Fragebogen der Alliierten gab er 1947 an, dass er von Mai 1941 bis Kriegsende bei „Glücksklee“ arbeiten musste. Auch seine zehn Jahre ältere Ehefrau war Zwangsarbeiterin bei Glücksklee.