Karibik: Katamaran mit 50 Kreuzfahrt-Urlaubern gesunken

Ein Ausflugskatamaran mit mehr als 50 Passagieren eines Kreuzfahrtschiffes ist in der Karibik gesunken. Das Unglück auf dem Boot eines externen Anbieters habe sich am Sonntag während eines Landausflugsprogramms vor Samaná (Dominikanische Republik) ereignet, teilte eine Sprecherin der Reederei Tui Cruises mit Sitz in Hamburg mit. Die Gäste der "Mein Schiff 1" seien "wohlauf und inzwischen wieder sicher an Bord" des Kreuzfahrtschiffes, das Platz für 2894 Passagiere hat.

Zur Nationalität der Fahrgäste äußerte sich die Sprecherin nicht. "Nach den zurzeit vorliegenden Informationen kam es zu einer Kollision mit einem Objekt im Wasser." Der Kapitän des Ausflugsbootes hat laut Tui Cruises andere Boote in der Nähe kontaktiert und Hilfe angefordert. Die Reisenden auf dem Katamaran - mit Platz für bis zu 80 Menschen - konnten gerettet werden.