Kardinal kritisiert Papst für offene Haltung zu Homosexuellen

Dass Papst Leo XIV. den Weg seines Vorgängers Franziskus in Bezug auf LGBTQ-Themen fortsetzen wird, wird vom konservativen deutschen Kardinal Gerhard Ludwig Müller kritisiert. Dieser übte scharfe Kritik daran, dass homosexuelle Gläubige während des Heiligen Jahres durch die Heilige Pforte des Petersdoms gegangen sind, um einen vollkommenen Ablass zu erlangen.

Mehr als 1.000 katholische Gläubige nahmen in diesem Monat an einer LGBTQ+-Pilgerreise nach Rom im Rahmen des Heiligen Jahres der katholischen Kirche teil, und viele von ihnen durchschritten dabei die Heilige Pforte. "Die Lehre der Kirche ist sehr klar: Homosexuelle Handlungen sind eine Todsünde, und aus diesem Grund müssen wir diese Praxis ablehnen, bei der manche die Heilige Pforte nur betreten, um Propaganda für sich selbst zu machen, und nicht mit dem Ziel, Buße zu tun und ihren Lebensstil zu ändern", sagte Müller gegenüber der italienischen Nachrichtenagentur ANSA.