Kanada warf Facebook Blockade von Nachrichten über Waldbrände vor

Meta reagierte am Montag zunächst nicht auf die Kritik von Trudeau. Ein Sprecher des Unternehmens erklärte lediglich, dass die Kanadier Zugang zu Informationen von offiziellen Regierungsstellen, Notdiensten und Nichtregierungsorganisationen auf Facebook hätten.

Schwere Brände im ganzen Land

Kanada erlebt derzeit schwere Waldbrände, insbesondere in British Columbia im Westen des Landes. Mehr als 35.000 Menschen mussten ihre Häuser in den letzten vier Tagen verlassen und sich in Sicherheit bringen. Aufgrund der extremen Trockenheit breiten sich die Feuer rasant aus. Der Tropensturm "Hilary" könnte diese Woche mit Regenfällen etwas für Hoffnung sorgen.