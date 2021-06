Kanada erweist getöteter muslimische Familie die letzte Ehre

Hunderte Menschen kamen in Kanada zusammen, um vier Menschen, die Opfer einer gezielten Attacke geworden sind, die letzte Ehre zu erweisen. Ein Autofahrer hatte die muslimische Familie auf ihrem Sonntagsspaziergang vergangen Woche getötet.

Die Freiluft-Zeremonie für die Opfer dieser Attacke fand auf einem Parkplatz und einer Sportanlage nahe eines muslimischen Zentrums in London in der Provinz Ontario statt und wurde am Wochenende auch live von den großen kanadischen TV-Sendern übertragen.

"Nicht allein im Schmerz"

Für die Zeremonie wurden die Särge der Opfer mit kanadischen Flaggen eingehüllt. Mit Reden und Gebeten wurde der Verstorbenen gedacht. „Wir sind nicht allein in unserem Schmerz“, sagte ein Angehöriger. Die „Gebete, Tränen und Kondolenzbotschaften“ vieler Menschen nach der Gewalttat seien „ein erster Schritt, um einen Weg zur Heilung zu finden“.