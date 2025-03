China: Vier Kanadier wegen Drogendelikten hingerichtet

In China sind nach Angaben Kanadas in den vergangenen Wochen vier kanadische Staatsbürger hingerichtet worden.

Die Gnadengesuche Ottawas seien von Peking ignoriert worden, erklärte die kanadische Außenministerin Mélanie Joly am Donnerstag. "Wir verurteilen die Hinrichtungen von Kanadiern in China aufs Schärfste", sagte sie vor Journalisten in Ottawa.

Nach Angaben der Ministerin können keine Einzelheiten zu den Fällen gegeben werden, da die Angehörigen der Betroffenen um Privatsphäre gebeten hatten. Peking verteidigte die Hinrichtungen am Donnerstag in einer Erklärung des Außenministeriums und gab an, im Einklang mit dem Gesetz gehandelt zu haben. China behandele Beschuldigte "aller Nationalitäten gleich" und bearbeitete "die Fälle streng und fair nach dem Gesetz" sagte Außenministeriumssprecherin Mao Ning.