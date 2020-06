Kampfjet der US-Luftwaffe über der Nordsee abgestürzt

Ein Kampfjet der US-Luftwaffe ist über der Nordsee abgestürzt. Es habe sich um einen Routineflug des Modells F 15C Eagle gehandelt, an Bord sei ein Pilot gewesen, teilte die Luftwaffe mit. Der Flieger sei vom Stützpunkt RAF Lakenheath in der britischen Grafschaft Suffolk an der Ostküste losgeflogen.

Laut Berichten der BBC ist die Ursache des Absturzes noch nicht geklärt. Der Pilot werde noch vermisst, Rettungsteams seien jedoch vor Ort. Der Stützpunkt Lakenheath liegt rund 120 Kilometer nordöstlich von London.