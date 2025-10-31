Kameras in Wohnungen versteckt: Mann filmte seine Mieter

Ein Vermieter aus Italien steht im Verdacht, in mehreren seiner Wohnungen Kameras versteckt und damit seine Mieter überwacht zu haben. Vermieter versteckte Kameras über Duschkabinen Der Fall wurde bekannt, als eine Studentin an der Lampe ihres Badezimmerspiegels eine Kamera entdeckte und die Polizei alarmierte. Bei Durchsuchungen entdeckten die Behörden Kameras in 15 weiteren Wohnungen.

Der 56-Jährige aus der Stadt L'Aquila ging nach Angaben der Polizei bei dem Verstecken der Überwachungskameras perfide vor. Er brachte diese etwa in Badlüftern über Duschkabinen oder an Deckenlampen an. In einem Fall war sogar eine Kamera in einer Waschmaschine versteckt. Sie überwachte den Raum durch ein kleines, eingebohrtes und von einem Sticker verdecktes Loch. Stellte Mann die Aufnahmen ins Netz? Die Behörden fanden auf dem Handy des Mannes eine App, mit der er die verschiedenen Kameras in den unterschiedlichen Wohnungen steuern und deren Aufnahmen einsehen konnte.