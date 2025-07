Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Die kroatische Polizei warnt Eltern, den Intimbereich ihrer Kinder zu bedecken, um heimliche Aufnahmen durch Pädophile zu verhindern.

Mehrere ausländische Staatsbürger wurden während der Tourismussaison in Kroatien beim Filmen nackter Kinder festgenommen.

Eltern werden aufgefordert, bei verdächtigem Verhalten die Polizei zu informieren, nachdem weitere Vorfälle mit versteckten Kameras bekannt wurden.

In einer offiziellen Stellungnahme fordert die kroatische Polizei Eltern dazu auf, vor allem den Intimbereich ihrer Kinder bedeckt zu halten. In einigen Fällen haben Täter auf perfide Weise Kameras, beispielsweise in einer Sonnenbrille, versteckt, um Kinder am Strand zu filmen. So können Mitglieder von Kinderporno-Ringen unauffällig nahe an die Opfer herankommen, ohne direkten Körperkontakt herzustellen.

In der diesjährigen Tourismussaison sind mehrere pädophile Vorfälle in Kroatien bekannt geworden. Laut kroatischer Medien wurden ausländische Staatsbürger aufgrund ihres auffälligen Verhaltens den Behörden gemeldet. Am 2. Juli 2025 wurde ein 57-jähriger Ukrainer in Rovinj verhaftet, nachdem er mit seinem Handy nackte Kinder aufgenommen hat. Am 7. Juli wurden ein Mann aus der Schweiz und ein weiterer aus Costa Rica in Lopar, auf der kroatischen Insel Rab, verhaftet. Beide filmten Kinder sowohl mit einer Handykamera als auch mit einer Sonnenbrille, in der eine kleine Kamera eingebaut war.

Verdächtiges Verhalten Am 10. Juli wurde ein weiterer Mann mit italienischer Staatsbürgerschaft in Istrien festgenommen. In einer Touristenanlage soll er mit einer Kamera, die ebenso in seiner Sonnenbrille eingebaut war, kleine Kinder, die sich nackt am Strand aufhielten, gefilmt haben. Augenzeugen fiel das verdächtige Verhalten des Mannes auf, sie meldeten dies umgehend der Polizei. Daraufhin wurden das Hotelzimmer und das Auto des Verdächtigen durchsucht und belastendes Material sichergestellt. "Nach Abschluss der strafrechtlichen Ermittlungen wurde der Mann am 11. Juli mit einer Strafanzeige der Hafteinheit der istrischen Polizei übergeben", so die Behörden. Die Polizei fand zwei Kugelschreiberkameras, eine Schlüsselkamera sowie belastendes Material auf den Speicherkarten des Handys des Verdächtigen.