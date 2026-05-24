Angesichts der gefährlichen Lage rund um einen explosionsgefährdeten Chemikalientank im Großraum Los Angeles hat Gouverneur Gavin Newsom den Notstand für den betroffenen Bezirk Orange County ausgerufen. Die Einsätze der kalifornischen Behörden, das Explosionsrisiko zu mindern oder zu beseitigen, liefen weiter, schrieb Newsom am Samstag (Ortszeit) auf der Plattform X weiter.

Mit dem Ausrufen des Notstandes kann der Bundesstaat nun auf mehr Hilfe und Geld der US-Regierung in Washington hoffen. Zehntausende Anrainerinnen und Anrainer wurden aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen. Der rund 129.000 Liter fassende Tank befindet sich auf dem Firmengelände eines Luft- und Raumfahrtunternehmens im Großraum Garden Grove südöstlich von Los Angeles. Der Inhalt - die Flüssigkeit Methylmethacrylat - ist eine hochgiftige und leicht entzündliche Chemikalie, die bei der Herstellung von Kunststoffen verwendet wird. Bisher konnte das Risiko einer Explosion des Tanks oder eines Riesenlecks US-Medien zufolge nicht geschmälert werden.

Zehntausende warten auf Rückkehr in ihre Häuser Rund 40.000 Menschen waren dem Aufruf der Behörden zur Evakuierung gefolgt und übernachten in Hotels, ihren Autos oder in einer der bereitgestellten Notunterkünfte. Wann sie zurückkehren könnten, sei völlig offen, hieß es. Zwischenzeitlich gemeldete Erfolge, der Tankinhalt habe von außen heruntergekühlt und damit die Gefahr einer Explosion geschmälert werden können, erwiesen sich als Irrtum. Eine über dem Tank fliegende Drohne habe nur die Außentemperatur messen können, sagte Craig Covey von der Feuerwehr Orange County.