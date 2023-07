Kalifornien: Schwarzbär verirrte sich in privaten Swimmingpool

Im Sommer kann es in Kalifornien ganz schön heiß werden, so auch am Wochenende. Wie viele Menschen entschied sich ein Schwarzbär in der Großstadt Burbank daher für eine erfrischende Abkühlung im Swimmingpool.

Das Polizeidepartment postete in sozialen Medien Videos, in denen das Tier im Wasser planscht, bevor es über eine Mauer und auf einen Baum klettert. In den Aufnahmen ist zu hören, wie überrascht die Hausbewohner waren, als sie den unerwarteten Besucher in ihrem Pool entdeckten: