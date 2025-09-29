Känguru entwischte Besitzer und hüpft durch Berlin

Ein Känguru geht um in Berlin. Alle Mächte der Exekutive haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen dies Känguru verbündet, die Polizei, sein Besitzer, die Nachbarschaft. Vergebens.

Nein, es handelt sich nicht um eine Neuauflage des „Känguru-Manifests“ von Marc-Uwe Kling, ein Buch, das davon handelt, dass ein Berliner Kleinkünstler mit einem kommunistischen Känguru zusammenlebt. Tatsächlich entwischte ein Känguru am Sonntag seinem Besitzer im südlichen Spandauer Ortsteil Kladow. Nachbarn sichteten es, die Polizei ebenso – doch nach einer angeblich zweistündigen Verfolgungsjagd sei das Beuteltier in einem Wald verschwunden.