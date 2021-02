Kälte in Texas: Auf Gnadenhof starben die Tiere

Die Stromausfälle nach einem heftigen Wintersturm im Süden der USA haben nicht nur Menschen, sondern auch Tiere das Leben gekostet. Im dem am stärksten betroffenen Bundesstaat Texas starben bei eisigen Temperaturen mindestens zwölf Tiere auf einem Gnadenhof, wie die gemeinnützige Einrichtung Primarily Primates in San Antonio am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Darunter befänden sich ein Schimpanse, Lemuren und verschiedene andere Affenarten.

Nachdem der Strom am frühen Montagmorgen ausgefallen war, versuchten die Mitarbeiter des Gnadenhofes zunächst, die Tiere mithilfe von Generatoren, Heizungen und Decken warm zu halten. Als die Temperaturen mit Einbruch der Nacht erneut sanken, begannen die Helfer, einige der Hunderten von Tiere andernorts in Sicherheit zu bringen, darunter im Zoo der Millionenstadt.