K-Pop-Star überwältigte nächtlichen Einbrecher

Schockmoment für K-Pop-Star Nana: Die südkoreanische Sängerin und Schauspielerin hat bei sich zu Hause einen Einbrecher überwältigt, bei der Auseinandersetzung aber Verletzungen davongetragen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, brach ein Mann in der Nacht auf Samstag in das Haus der 34-Jährigen in einem Vorort von Seoul ein, um Wertsachen zu stehlen. Die Künstlerin und ihre Mutter hätten den Einbrecher "in einem körperlichen Kampf überwältigt", hieß es.