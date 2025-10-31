Im US-amerikanischen North Carolina machte die Polizei eine schreckliche Entdeckung. Beamte des Hoke County Sheriff's Department wurden am Abend des 27. Oktober in ein Wohnhaus in Raeford gerufen. Zuvor sei laut einer Presseaussendung der Polizei ein Notruf eingegangen, bei dem von einem Herzstillstand berichtet wurde. Am Tatort fanden die Polizisten zwei leblose Personen vor.

Bei den ersten Ermittlungen wurde klar, dass die beiden Opfer, Joann Nicole Chavis (46) und Ted Matthew Chavis (53) durch "mehrere Stichwunden" zu Tode kamen. Als Tatverdächtiger wurde ihr Pflegesohn (17) , der nur unter den Initialen "DP" bekannt ist, ermittelt.

Die Beamten spürten am selben Abend das Fahrzeug des Verdächtigen etwa eine Stunde südöstlich des Tatorts in der Nähe des Geländes einer Kinderbetreuungseinrichtung am Lake Waccamaw auf. Nachdem das Gelände abgesucht wurde, fanden sie den Jugendlichen in einem unbewohnten Wohngebäude vor.

Den Ermittlungen zufolge soll der 17-Jährige durch eine "selbst zugefügte Schusswunde" gestorben sein, nachdem er von den Polizisten umzingelt wurde. In einem Krankenhaus wurde er offiziell für tot erklärt.