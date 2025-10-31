Messerstiche: Pärchen in den USA soll von Pflegesohn (17) getötet worden sein
Im US-amerikanischen North Carolina machte die Polizei eine schreckliche Entdeckung. Beamte des Hoke County Sheriff's Department wurden am Abend des 27. Oktober in ein Wohnhaus in Raeford gerufen. Zuvor sei laut einer Presseaussendung der Polizei ein Notruf eingegangen, bei dem von einem Herzstillstand berichtet wurde. Am Tatort fanden die Polizisten zwei leblose Personen vor.
Pärchen mit Messer getötet
Die Beamten spürten am selben Abend das Fahrzeug des Verdächtigen etwa eine Stunde südöstlich des Tatorts in der Nähe des Geländes einer Kinderbetreuungseinrichtung am Lake Waccamaw auf. Nachdem das Gelände abgesucht wurde, fanden sie den Jugendlichen in einem unbewohnten Wohngebäude vor.
Den Ermittlungen zufolge soll der 17-Jährige durch eine "selbst zugefügte Schusswunde" gestorben sein, nachdem er von den Polizisten umzingelt wurde. In einem Krankenhaus wurde er offiziell für tot erklärt.
