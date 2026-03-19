Jugendliche Mädchen verprügeln Zwölfjährige und filmen die Tat
Gegen die mutmaßlichen Täterinnen werde wegen gefährlicher Körperverletzung, Gewaltdarstellung und Nötigung ermittelt.
Eine Zwölfjährige ist in Leipzig (Deutschland) von vier jugendlichen Mädchen attackiert und geschlagen worden. Die Angreiferinnen zwangen das Mädchen, sich hinzuknien und schlugen mehrfach zu.
Die Tat ereignete sich am 3. März. Die Jugendlichen filmten den Vorgang. Das Video wurde in den sozialen Medien verbreitet, teilte die Polizei mit.
Anzeige gegen Täterinnen
Gegen die mutmaßlichen Täterinnen werde wegen gefährlicher Körperverletzung, Gewaltdarstellung und Nötigung ermittelt. Details wollte die Polizei zum Schutz von Jugendlichen nicht nennen. Zuvor hatte die Bild-Zeitung berichtet.
Gegenüber Bild sagte der Vater des Mädchens: „Das ist eine furchtbare Erniedrigung, hier wurden Grenzen des Miteinanders weit überschritten! Meine Tochter musste im Krankenhaus ärztlich untersucht werden und ich habe Anzeige bei der Polizei erstattet.“
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