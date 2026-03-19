Eine Zwölfjährige ist in Leipzig (Deutschland) von vier jugendlichen Mädchen attackiert und geschlagen worden. Die Angreiferinnen zwangen das Mädchen, sich hinzuknien und schlugen mehrfach zu.

Die Tat ereignete sich am 3. März. Die Jugendlichen filmten den Vorgang. Das Video wurde in den sozialen Medien verbreitet, teilte die Polizei mit.