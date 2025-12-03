Japan: Schwan stoppte Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen

In Japan hat ein Schwan Japans weltberühmten Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen ausgebremst. Ein Zugführer habe das Tier in der nordöstlichen Präfektur Miyagi plötzlich auf den Gleisen ausgemacht und seinen Zug - zum Glück rechtzeitig - zum Stehen gebracht, wie der Betreiber bekannt gab. Dem Tier sei nichts zugestoßen. Dafür aber verspäteten sich gleich drei der "bullet trains" (Geschoss-Züge).