Todesstrafe in Japan: "Twitter-Killer" für neunfachen Mord hingerichtet

In Japan ist erstmals seit knapp drei Jahren die Todesstrafe vollstreckt worden. Am Morgen (Ortszeit) wurde ein "Twitter-Killer" genannter Serienmörder in einer Haftanstalt in Tokio hingerichtet, wie Japans Justizminister Keisuke Suzuki bestätigte.

Der 34-Jährige war 2020 für die Morde an neun jungen Menschen verurteilt worden, auch Raub und der sexuelle Missbrauch der Opfer wurden ihm zur Last gelegt.