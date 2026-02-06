Die Stadt Fujiyoshida in der japanischen Präfektur Yamanashi hat ihr Kirschblütenfestival mit Blick auf den Berg Fuji beendet. Als Grund nannte Bürgermeister Shigeru Horiuchi das Verhalten von Besuchern. Von dichten Verkehrsstaus, Zigarettenstummel auf den Gehsteigen und gar menschliche Ausscheidungen in Anrainer-Privatgärten war dabei die Rede. Die Verwaltung der Stadt habe daher entschieden, das seit zehn Jahren zum Frühlingsauftakt stattfindende Festival zu beenden, um die „Würde und das Lebensumfeld der Bürger“ zu schützen, wie Horiuchi laut Japan Times erklärte.

Schlechtes Benehmen führte zu Ende für Kirschblütenfest Das schlechte Benehmen der Besucher habe diesen Schritt notwendig gemacht, heißt es. Der Park in Fujiyoshida mit Aussicht auf den weltberühmten Vulkan, in dem das Fest bisher stattfand, soll während der Kirschblüte dennoch geöffnet bleiben. Das Festival zur Kirschblütenzeit Ende März zog im vergangenen Jahr 200.000 Besucher an. Für die Veranstaltung seien auch immer mehr Touristen aus dem Ausland nach Japan gekommen.