Zu wenige Toiletten: Japanische Parlamentarierinnen starten Petition
Die weiblichen Abgeordneten im japanischen Parlament fordern zusätzliche Sitze - in den Toiletten des Parlamentsgebäudes. Fast 60 Parlamentarierinnen, darunter auch Regierungschefin Sanae Takaichi, starteten jetzt eine entsprechende Petition.
Die japanische Politik ist traditionell stark von Männern geprägt. Obwohl die Zahl der Frauen im japanischen Parlament bei der jüngsten Wahl auf 73 gestiegen war und Takaichi im Oktober die erste weibliche Ministerpräsidentin wurde, gibt es in der Nähe des Plenarsaals nur eine einzige Frauentoilette mit ganzen zwei Zellen, wie es im Petitionstext heißt. Vor jeder Parlamentssitzung bilden sich daher lange Schlangen davor.
Parlamentsgebäude ein Jahrzehnt vor Frauenwahlrecht erbaut
Das Parlamentsgebäude in Tokio wurde 1936 erbaut - fast ein Jahrzehnt, bevor Frauen in Japan das Wahlrecht erhielten. Im gesamten Gebäude gibt es laut der Zeitung Yomiuri Shimbun zwölf Herrentoiletten mit 67 Zellen und neun Damenklos mit insgesamt 22 Zellen. Im Bericht des Weltwirtschaftsforums zur Geschlechter-Ungleichheit rangierte Japan in diesem Jahr auf Platz 118 von 148. Neben der Politik sind Frauen in dem Land auch in den Medien und der Wirtschaft klar unterrepräsentiert.
