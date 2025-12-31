Zu wenige Toiletten: Japanische Parlamentarierinnen starten Petition

Die weiblichen Abgeordneten im japanischen Parlament fordern zusätzliche Sitze - in den Toiletten des Parlamentsgebäudes. Fast 60 Parlamentarierinnen, darunter auch Regierungschefin Sanae Takaichi, starteten jetzt eine entsprechende Petition.

Die japanische Politik ist traditionell stark von Männern geprägt. Obwohl die Zahl der Frauen im japanischen Parlament bei der jüngsten Wahl auf 73 gestiegen war und Takaichi im Oktober die erste weibliche Ministerpräsidentin wurde, gibt es in der Nähe des Plenarsaals nur eine einzige Frauentoilette mit ganzen zwei Zellen, wie es im Petitionstext heißt. Vor jeder Parlamentssitzung bilden sich daher lange Schlangen davor.